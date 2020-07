Praiano, M5S non prende parte al consiglio comunale. Terminiello: “Paese allo sbando”

La minoranza a Praiano ieri mattina ha annunciato che non avrebbe preso parte al consiglio comunale, convocato in prima seduta per lunedì 29 luglio e poi annullato per illeggittimità, rinviato quindi al 4 luglio. “Per impegni lavorativi (avevamo già chiesto il giorno libero dal lavoro lo scorso lunedì per il consiglio poi annullato) e per motivi di salute,saremo impossibilitati a partecipare al consiglio comunale convocato per oggi sabato 4 Luglio 2020. I consiglieri del Movimento 5 Stelle Praiano”, questo è il messaggio rilasciato sui social dal gruppo consiliare.

Nella tarda serata di ieri, arriva poi anche una riflessione del consigliere Arturo Terminiello: “Onestamente? Abbiamo una facente funzione di Sindaco NON votata dal popolo (Anna Maria Caso ricopriva l’incarico di vicesindaco come assessore esterno, ndr). Una Giunta Comunale formata da 2 sole persone. Commettono strafalcioni amministrativi, tanto che, dopo nostra segnalazione, è stato annullato dal Prefetto il Consiglio Comunale di lunedì. Abbiamo un paese allo sbando, ed in virtù di questo abbiamo chiesto le dimissioni del Sindaco per andare a votare a settembre , soluzione utile a riportare nel paese la tanto declamata democrazia. Lo capiranno mai?”