Praiano. Lutto per Gennaro Dell’Ino

Praiano ( Salerno ) . Lutto per la scomparsa di Gennaro Dell’Ino a 78 anni. Persona benvoluta, ha combattuto contro una brutta malattia, si trovava all’ospedale di Castellammare di Stabia, ma purtroppo non ce l’ha fatta . Conosciuto come “segretario” aveva un negozio di abbigliamento . Lascia la moglie Assunta, le figlie Emanuela e Marianna, il genero Angelo, la nipotina Lidia, i nipoti, le sorelle Filomena e Carmela-

I funerali nella Chiesa parrocchiale di San Gennaro mercoledì 22 luglio alle 11,30.

Facciamo le condoglianze alla famiglia tutta.