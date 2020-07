Praiano, Luminaria di S. Domenico 2020

Luminaria di San Domenico 2020

Programma

1 – 4 agosto 2020 dalle ore 21.30

Piazza San Gennaro

Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro V.M. e la coreografia curata dai “Ragazzi della Luminaria” daranno il via all’accensione delle 3000 candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza.

Martedì 4 agosto 2020

FESTA DI SAN DOMENICO

Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico

Ore 7.00 Santa Messa

Ore 8.00 Messa Solenne.

Chiesa di San Gennaro V.M

Ore 20.00 Messa Solenne in onore di San Domenico di Guzman celebrata dall’Arcivescovo S.E. Orazio Soricelli.

Durante tutte le serate della manifestazione l’ingresso alla Piazza sarà obbligatoriamente a senso unico: si accederà alla piazza dalla SS 163, in corrispondenza dell’Ufficio Informazioni Turistiche, e l’uscita sarà consentita solo da via Masa in direzione via Rezzola.

Come previsto dal regolamento Emergenza Covid-19, l’ingresso in piazza San Gennaro sarà contingentato e, per permettere a tutti partecipare alla manifestazione, verrà regolamentato anche il tempo di stazionamento in nella piazza.

PER INFORMAZIONI : 089 874557 – www.luminariadisandomenico.it