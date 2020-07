Praiano, lavori in via Masa e strada chiusa il 23 e 24 luglio: ecco le alternative

Praiano, Costiera amalfitana. L’amministrazione comunale praianese annuncia uno stop alla circolazione pedonale tramite ordinanza n. 33 del 22/07/2020.

La strada interessata a lavori è via Masa nel tratto compreso tra la piazzetta Mons. Gerardo Fusco e l’innesto di via Casa Rispoli.

Pertanto, per accedere a Via Scirocco, via Masa civico nr 51, 53, 55, 57, 63, ecc. al Cafè Mirante, all’Hotel Casa Angelina, alla spiaggia Cala della Gavitella, sarà necessario utilizzare la scala Via Breve, con ingresso accanto all’Hotel Smeraldo in via G. Capriglione 133.