Praiano. La Luminaria di San Domenico ai tempi del Covid-19, le parole del vicesindaco e dell’amministrazione comunale

Pubblichiamo il post del vicesindaco di Praiano e dell’amministrazione comunale relativo alla Luminaria di San Domenico in questo anno della pandemia:

“La Luminaria di San Domenico è l’evento culturale di Praiano. Dirò di più. È l’anima di tutta la Comunità. Perché è trasversale alle generazioni, perché riempie le strade, le piazze, i vicoli di tutto il paese. Perché accoglie e coinvolge i suoi ospiti. Perché mette in comunicazione il passato e il presente, i giovani e i meno giovani, la fede e la ragione, lo spirito ed il corpo. Perché tutti partecipano alla realizzazione dell’evento, e tutti ne sono i protagonisti.

Le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria hanno complicato la possibilità di realizzare l’evento. Anzi, è praticamente impossibile pensare di ripetere anche in minima parte lo spettacolo che richiama ogni anno migliaia di spettatori e che ci ha reso famosi in tutto il mondo, con riconoscimenti prestigiosi.

Ma noi vogliamo assolutamente tenere fede alla tradizione. E, seppur ridimensionati, ci stiamo impegnando, insieme a Pelagos Associazione affinché Praiano non interrompa questa magica trama intessuta di amore e passione, partecipazione e condivisione, fede e speranza.

Speranza che il 2021 possa essere l’anno della riscossa. Del rinnovato splendore per la Luminaria di San Domenico e per la comunità praianese.