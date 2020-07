Praiano, il Movimento 5 Stelle chiede lumi sull’installazione di un ponte radio

La minoranza a Praiano chiede lumi l’installazione di un ponte radio per ovviare ai problemi di trasmissione, soprattutto in caso d’emergenza. Il Movimento Cinque Stelle, attraverso una nota inviata al vice sindaco facente funzioni Anna Maria Caso e alla maggioranza, richiede notizia sull’istanza avanzata durante il lockdown, quando c’era ancora il sindaco Giovanni Di Martino alla guida della giunta.

“In data 10/03/2020, con Ordinanza N.11, il Sindaco di Praiano provvedeva ad attivare il Centro Operativo Comunale ( C.0.C.), al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune di Praiano la direzione ed il

coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione in caso di eventi che lo richiedono. La

conformazione del nostro territorio, dato da “coni d’ombra”, in alcune aree non permette la giusta ricezione dei segnali di comunicazione telefonica, quindi, per ovviare a questo potrebbe essere necessario la radiotrasmissione”, scrivono i consiglieri di minoranza.

“Per far bene questo, e per ben coprire tutta la zona Costiera – scrive il Movimento Cinque Stelle di Praiano – potrebbe essere necessaria l’installazione di un ponte radio sul nostro territorio.Il 29 maggio 2020, il dott. Giuseppe Buonocore, faceva pervenire al Sindaco di Praiano una missiva, nella quale si rendeva disponibile all’installazione di detto ponte radio sul nostro Comune, se il Comune gli avesse trovato un posto dove poterlo porre”. I consiglieri Fiorella Fusco, Arturo Terminiello e Diego Cuccurullo, hanno quindi chiesto se la proposta, vantaggiosa perché a costo zero e utile per il funzionamento del C.O.C., è stata presa in considerazione.