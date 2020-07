Praiano, convocato Consiglio comunale per il giorno 13: si parlerà di sospensione tributi comunali

Convocato un nuovo consiglio Comunale a Praiano. Dopo le varie vicissitudini dell’ultima seduta, questa volta è il Comune ha reso noto che ci si riunirà in adunanza ordinaria, seduta di prima convocazione per il giorno 13.7.2020 alle ore 10,00 e seduta di seconda convocazione per il 15.07.2020 alle ore 10,00.

Ricordiamo che col provvedimento della Prefettura di Salerno dello scorso 10 giugno, è stata

dichiarata la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di Sindaco Di Martino, come previsto dallo statuto comunale, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco il Consiglio è presieduto dal “Consigliere Anziano”.

Questi gli argomenti da trattare:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019,

3) Variazione al Bilancio di Previsione – competenza della Giunta in via d’urgenza (art. 175, c.4 del TUEL) – Ratifica deliberazione di Giunta n. 56 del 29.6.2020. Progetto Spiagge Sicure-Estate 2020.

4) Variazione al Bilancio di Previsione – competenza della Giunta in via d’urgenza (art. 175, c. Sbis, lettera e-bis del TUEL) – Deliberazione di G.C. 38 del 27.3.2020 Comunicazione al Consiglio.

5) Differimento e sospensione termini di versamento tributi comunali – Presa d’atto e ratifica delibera di G.M. n. 57 del 29.6.2020.

6) Approvazione Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del Decreto — Legge 30 Aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n. 58.