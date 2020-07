Il 4 luglio è una data importantissima per gli americani, la festa nazionale degli Stati Uniti che ricorda l’Independence Day ovvero il Giorno dell’Indipendenza. Quest’anno, a causa della pandemia che sta colpendo in modo durissimo l’America, non ci saranno i tradizionali festeggiamenti con fuochi d’artificio, parate, barbecue e picnic, concerti e tantissime altre cerimonie. ma sarà comunque un momento di festa per gli americani anche se vissuto in modo più raccolto ed intimo.

E noi di Positanonews, in questa giornata, vogliamo far sentire il nostro affetto e quello di tutta la costiera amalfitana al popolo americano. Positanonews è vicino ai suoi lettori degli USA, il paese estero che maggiormente legge il nostro giornale. Abbiamo centinaia di migliaia di lettori in America. Ci sono ex residenti a Positano, tantissimi che hanno trascorso qualche giorno di vacanza nella perla della costiera e se ne sono letteralmente innamorati ma anche tanti che non hanno mai visitato il nostro paese ma lo amano e lo seguono sperando un giorno di poterlo ammirare di persona.

Siamo sicuri, quindi, che il nostro augurio riuscirà a raggiungerli ed a riscaldare il loro cuore in un momento così delicato e difficile.

Anche l’albergo “Il San Pietro” ha voluto dedicare un brindisi virtuale agli amici americani. Ecco il post pubblicato su Facebook. “Buon 4 luglio a tutti i nostri amici e ospiti americani che quest’anno non possono stare con noi. Sei sempre nei nostri pensieri. Stai bene e al sicuro. Ecco a giorni migliori”.