Positano, Vito Casola contrario al divieto dei fuochi d’artificio: “Sono simbolo di ripresa e di coraggio in questo momento”

Positano ( Salerno ) . La decisione di vietare i fuochi d’artificio per le feste patronali non è stata presa in maniera positiva da Vito Casola, dell’associazione Posidonia. L’associazione in questione, ricordiamo, è la più importante e storica associazione ambientalista di Positano che si occupa di promuovere il benessere delle comunità locali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell’identità culturale e ambientale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica.

Casola, da noi raggiunto, ha dichiarato come, a suo dire, i fuochi d’artificio dovessero essere concessi: “I fuochi sono un simbolo di ripresa, di coraggio. E’ troppo triste questa scelta dei sindaci, a mio avviso è una scelta di fallimento: così come si possono gestire gli accessi alle spiagge per evitare assembramenti, così poteva essere regolamentata questa usanza. Si potevano aumentare i controlli… Ci mancherà qualcosa, i fuochi sono simbolo di ripartenza e speriamo che gli imprenditori e il Comune si attivino”.

Le dichiarazioni arrivano dopo la decisione resa nota dal Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Luigi Mansi che in accordo con i colleghi e la Task Force Regionale ed il delegato alla Sanità, in considerazione dell’avvicinarsi delle Feste Patronali nei comuni costieri, ha ritenuto opportuno non autorizzare nessun tipo di spettacolo pirotecnico.

Il sindaco di Positano Michele De Lucia, raggiunto da Positanonews, ha precisato “Per quanto riguarda i fuochi di ferragosto, sono in realtà da sempre i fuochi della Madonna Assunta, tradizionalmente se ne occupa la Chiesa , nella sua autonomia, decidere che fare, a meno che gli imprenditori non decidano di organizzarsi loro, e questo è un altro discorso”