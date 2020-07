Positano. Una serata rinfrescante con l’Happy Hour de “Il Ritrovo”

Positano. Chi desidera trascorrere una piacevole serata, trovando anche un po’ di refrigerio in questi giorni di calura, può approfittare della bellissima iniziativa del Ristorante “Il Ritrovo” a Montepertuso che la sera di venerdì 10 luglio darà la possibilità di accomodarsi ai tavoli all’aperto nella piazzetta per poter degustare un delizioso “Happy Hour”. Ottima l’idea di allestire delle postazioni all’aperto che permettono di godere il fresco della ore serali ed al contempo vivere una serata in modo rilassato nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Ed allora non prendete impegni per venerdì sera e tuffatevi nella freschezza dell’Happy Hour de “Il Ritrovo”.