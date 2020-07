In questa calda domenica di fine luglio Giuseppe Rispoli, l’attore di origini positanesi, ci regala un’altra delle sue belle favole, la 32esima, ispirata – come lui stesso confida – ad una paura di quando era piccolo. Protagonista questa volta è il mare della sua Positano, una delle fonti di ricchezza della città verticale, un elemento imprescindibile del paesaggio e le cui acque si può dire scorrano nelle vene di tutti i positanesi. Ma in questa favola il mare diventa all’improvviso una minaccia, qualcosa di cui aver paura. Stando ai ricordi di un anziano, infatti, molti anni fa il mare cominciò ad agitarsi sempre di più e le grandi onde invasero la spiaggia grande arrivando alla scala dei leoni. Ma il mare continuò con la sua furia allagando anche le zone alte, al punto da raggiungere Montepertuso e Nocelle. Insomma, una scena apocalittica svoltasi sotto gli occhi impauriti dei positanesi. Il finale della favola non ve lo anticipiamo, ma sicuramente vi stupirà. Ascoltatelo direttamente dalla voce di Giuseppe e riflettiamo su quante volte la nostra quotidianità viene stravolta da minacce e situazioni di pericolo che ci fanno tremare di paura e ci fanno sentire in balia di eventi più grandi di noi. Ma alla fine, come nelle favole, il lieto fine vince sempre… Non dimentichiamolo mai…