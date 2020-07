Positano, turisti occupano la spiaggia di Fornillo: i vigili sgomberano l’area

Positano, costiera amalfitana. Questa mattina è stata sgomberata la spiaggia libera di Fornillo invasa da alcuni turisti che a quanto pare avevano allestito un vero e proprio campeggio con tanto di tenda, tra innumerevoli rifiuti. Gli agenti della Polizia Municipale, con immensa cordialità hanno fatto presente il divieto di accesso, allontanando i bagnanti dalla spiaggia.

Intanto insorgono mille dubbi per i residenti che vogliono usufruire delle spiagge libere ai tempi del covid-19, poiché quelle messe a disposizione sono davvero limitate.

In costiera amalfitana, ricordiamo, nonostante il fascino delle acque della Divina e la bellezza che la contraddistingue, ci sono determinate spiagge dove vigono alcuni divieti. E’ la black list della Capitaneria di Porto di spiagge e costoni a rischio nel tratto di mare compreso tra Vietri e Positano dove non solo è vietato lo stazionamento ma anche l’attracco nello specchio d’acqua prospiciente.

La lista delle spiagge più decentrate e raggiungibili via mare o dai gradini che si snodano dalla strada statale è piuttosto lunga e si estende sui circa 40 chilometri di costa. Su molti di questi arenili, situati praticamente a ridosso dei costoni rocciosi a picco sul mare o in suggestive insenature naturali, incombe infatti il pericolo di frana e le ordinanze della capitaneria di porto, talvolta trasgredite, non si contano.

La spiaggia di Fornillo, ad esempio, da anni è interdetta tra il fronte mare dalla grotta Santa Borghese Ercolani fino al muro.