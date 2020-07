Positano, traffico in acqua tra barche e mega yacht di lusso

Positano. E’ pienone di barche e yacht di lusso tra le acque della città verticale, d’altronde sono tantissimi i vip che in questi giorni hanno fatto tappa alla spiaggia neo premiata bandiera blu 2020.

Tra le acque della Diva Costa giganteggiano gli yacht in foto come “Solo” e “Bartali”, oppure “Istranka” e “Don Michele”. Probabilmente molte delle imbarcazioni sono state evacuate dalle zone limitrofe a Praiano e Laurito a causa della frana, ma la città verticale non è nuova ad invasioni di vip di questo genere.