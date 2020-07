Positano. Traffico gestito al meglio grazie al comando vigili rafforzato. Sulle elezioni: “Tra qualche giorno i nomi”.

Questa mattina Positanonews ha incontrato il sindaco di Positano Michele De Lucia e l’assessore Raffaele Guarracino.

“Sicuramente siamo molto orgogliosi dei nostri imprenditori. Oggi siamo in piazza anche per capire per quanto riguarda il traffico, ma tutto procede bene – ci ha detto il sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Michele De Lucia – Abbiamo rafforzato il comando vigili con otto unità, per cui siamo in grado di gestire alla grande tutto il flusso regolare, che sicuramente per il sabato e la domenica è aumentato di tantissimo. Però per il momento va tutto bene, è tutto tranquillo. Ci fa piacere che si cominci a lavorare e che comunque Positano sia sempre un’attrattiva importante per tutta la Regione Campania”.

Per quanto riguarda le elezioni, per le quali la data è stata fissata, ha aggiunto: “Tra un mese si dovrà presentare la lista, come ho già detto anche altre volte a Positanonews noi siamo pronti, l’Alba della Libertà continuerà a proporre il suo programma per migliorare e continuare sulla scia di questi dieci anni, per migliorare sempre di più il nostro paese. A noi piace lavorare sui fatti e non apparire. Da qui a qualche giorno sicuramente cominceremo a capire anche i nomi “.

Raffaele Guarracino, assessore per la viabilità, ha ribadito di “Essere a disposizione dell’Alba della Libertà”. “L’attività è partita da tempo, non si è mai fermata. Oggi abbiamo soltanto incrementato il comando dei vigili urbani, per cui avendo otto unità in più riusciamo sicuramente a gestire meglio il territorio”.