Positano ( Salerno ) . Tentato furto a un negozio di ceramica , questa è la segnalazione fatta giù alla Spiaggia Grande, per cui sono intervenuti Carabinieri e Vigili Urbani. Pomeriggio movimentato quello di oggi, sabato 18 luglio, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Una coppia originaria della provincia di Napoli, avrebbe portato via dall’interno del negozio un pezzo di ceramica. Poi i due , che non conoscendo Positano hanno anche sbagliato a prendere stradina per andarsene, sono stati fermati e hanno restituito l’oggetto preso . Intanto, era stato lanciato l’allarme e sono intervenuti Carabinieri della mobile di Amalfi e Vigili Urbani sempre attenti e presenti.

Al momento , dopo la segnalazione , la polizia municipale è intervenuta nella identificazione. Si tratta di una oliera del valore di meno di 100 euro. La coppia si trova in caserma. Il fatto, avvenuto in maniera pubblica ed evidente, sotto gli occhi di tutto il paese, con carabinieri e polizia municipale, è una notizia di cronaca di notevole utilità sociale e servizio pubblico al fine di avvisare tutti del rischio, ma anche di far sapere ai malcapitati che è difficilissimo che gli vada bene a Positano visti i controlli e la conformazione che la rende oltremodo sicura.

Foto e video esclusive di Positanonews