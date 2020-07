Positano Summer Camp riparte! L’annuncio di Manuela Porrazzo “Nel rispetto delle norme, penseremo alla gioia dei bambini”. La nostra Manuela riparte con il Summer Camp nella perla della Costiera amalfitana dal 27 luglio, dunque affrettatevi con le iscrizioni al Comune. L’annuncio di Manuela ci ha fatto davvero contenti, questo lockdown per il coronavirus covid-19, che in Costa d’ Amalfi non abbiamo visto, Positano è stata sempre Covid-free, ha colpito sopratutto loro, i più piccoli, chiusi in casa senza la gioia di poter stare con gli amichetti e le amichette, senza poter uscire Incontriamo spesso Manuela con il marito per le scale di casa e ci ha spiegato sommariamente come faranno

“Seguiremo le norme di contenimento , come hanno fatto altre realtà. I bambini si divertiranno in sicurezza”. Dunque l’appuntamento è per il 27 luglio sempre al Lido Positano dove l’amministrazione De Lucia si sta organizzando, in particolare con il consigliere Nino Di Leva, per sistemare al meglio lo spazio per i ragazzi la mattina. In bocca al lupo Manuela e complimenti