Positano. Sulle serate di divertimento interviene l’ex sindaco Marrone “No a musica ad alto volume” e siamo d’accordo. Ma ai giovani si dia gioia di stare insieme

Positano ( Salerno ) . Riceviamo e pubblichiamo dall’ex sindaco Domenico Marrone una critica sul nostro intervento “A proposito del tuo articolo sulla serata musicale cancellata, si vede che tu non abiti a Punta Reginella o alla Sponda e non senti la musica assordante che arriva fin dentro casa impedendo di ascoltarsi in una semplice conversazione. E ora di finirla di considerare la musica ad alto volume come unica forma di divertimento. Ledendo il diritto a tanti cittadini e turisti che quella musica non l’hanno scelta.”

Abbiamo difeso le serate alla Scogliera, ma precisando che vogliamo il divertimento “responsabile” sia nei confronti delle norme anti Covid sia dei diritti altrui.

Volevo precisare all’ex sindaco Marrone a chiunque abbia visto in questo mio articlo un sostegno a un “degrado selvaggio verso cui questo paese si sta indirizzando” , come ha detto Marrone, che ritengo che il divertimento sia una esigenza naturale dei giovani che tutti, anche noi, abbiamo vissuto. I giovani hanno bisogno di aggregarsi, di ottimismo, di prospettive future positive, e anche di svagarsi. L’alternativa è avere giovani si “regredire” e rinchiudersi nella gabbia dei social network e dei computer, giovani vivere senza prospettive che dobbiamo dargli noi con l’esempio di una vita fatta di lavori, dovere, ma anche una vita bella che merita di essere vissuta, col sorriso, con le passeggiate, con lo stare insieme e anche col ballare, nel rispetto totale delle norme, ma solo per interagire, anche per conoscersi ed amarsi, senza ipocrisie e bigottismi.

Ma ribadiamo il nostro “no” ai divertimenti con musica ad alto volume che incida nella tranquillità altrui, la musica può benissimo contenersi , anzi deve. Il divertimento deve essere “responsabile” , come abbiamo detto, e “rispettoso” degli altri.

Il divertimento e l’aggregazione non è solo ballo, ci vorrebbe anche altro, ma da Amalfi a Sorrento, nei nostri territori turistici c’è poco di sociale sia da parte delle istituzioni che della chiesa, il momento del divertimento e del ballo, sempre e comunque responsabile, è un modo, non l’unico, per stare insieme, per avere la gioia di vivere.

Negarlo , secondo noi, è triste, e spero che tutti noi siamo d’accordo a non voler consegnare ai nostri figli un mondo triste.

Ai giovani si dia gioia di stare insieme, e anche la musica fa la sua parte