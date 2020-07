Positano su Rai 3 ad Agorà: spiagge libere e turismo di lusso, i pareri contrastanti

Giovedì 2 luglio, Agorà Estate torna ad occuparsi della ripartenza in Fase 3. L’attualità politica, la cronaca dell’estate all’insegna del Covid-19 e della ripresa economica del Paese, con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio.

Le telecamere Rai approdano ancora una volta a Positano, con un breve servizio di Agorà sul servizio spiagge e turismo nella fase 3. Gli inviati intervistano il sindaco Michele De Lucia circa la gestione delle spiagge libere gestite dagli stabilimenti balneari adiacenti, per una piccola tariffa d’accesso. “Secondo noi era l’unico sistema per fare il bagno in sicurezza nella nostra città con il distanziamento – sostiene il primo cittadino – . Ci sono tutti i lettini ed ombrellini nuovi gratuiti per tutti i positanesi, mentre i residenti esterni al nostro paese pagano 10 €”.

Pareri contrastanti tra gli abitanti della città verticale, tra chi appoggia la decisione della tariffa per i turisti, e chi sostiene che si debba incentivare il turismo rimuovendo tali oneri, soprattutto ai tempi della crisi generata dal covid-19.

Poi le telecamere si spostano da Giulia Sersale, imprenditrice turistica e titolare di un albergo di lusso nella città verticale. La situazione turismo dagli Stati Uniti è critica, soprattutto dopo che gli americani non rientrano nella lista verde stilata dall’Italia per consentire gli arrivi dall’estero. Al confronto con il 2019 i turisti sono stati 4,4 milioni ed hanno speso oltre 5 miliardi e mezzo di euro. La perdita stimata è di circa 67 miliardi di euro per l’economia nazionale. Numeri che fanno paura, ma che non devono fermarci, la Costiera amalfitana prosegue nella sua lenta, ma inesorabile, ripresa.