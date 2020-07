Positano. Stop alle onde anomale, controlli della Guardia di Finanza a mare

Positano ( Salerno ) . Stop alle onde anomale nella perla della Costiera amalfitana , controlli della Guardia di Finanza a mare sta effettuando dei controlli serrati (come potete vedere dal video). In particolare, oltre a controlli di rito, particolare attenzione è rivolta alla velocità delle imbarcazioni nella tratta Amalfi – Sorrento . Nella giornata di ieri, come segnalato, a Positano, a causa di alcune imbarcazioni che viaggiavano a forte velocità si è verificata un’onda “anomala” che ha travolto una donna, la quale per fortuna non ha riportato ferite gravi. A Capri è stato persino presentato un esposto per far luce sul problema.