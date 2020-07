Positano, stanziati 250mila euro per i lavoratori disoccupati dopo il lockdown

Il comune di Positano ha messo a disposizione dei lavoratori stagionali senza impiego 250mila euro. Un importante sforzo per sostenere chi, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, non ha trovato lavoro in questi mesi. A riportarlo è Salvatore Serio per il quotidiano de La Città di Salerno.

Positano sta ripartendo a piccoli passi ma non tutti i residenti, che abitualmente lavoravano nei mesi estivi, sono riusciti ad occupare nuovamente il proprio posto. Per tutti loro sono stati messi a disposizione, dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele De Lucia , 300 euro che nei prossimi giorni saranno accreditati sui conti correnti: «Si è chiuso il primo bando per gli stagionali che non hanno iniziato ancora a lavorare – spiega De Lucia – per i quali noi prevediamo un sussidio di 300 euro a persona. Credo che entro la giornata di martedì verranno già accreditati sui conti correnti. Questo è il bando più importante nel quale abbiamo messo a disposizione 160mila euro. Abbiamo previsto 30mila euro come contributo per l’affitto, fino ad un massimo di 750 euro. Abbiamo avuto modo di capire che c’era una problematica in questo senso, anche sulla scorta dei dati sui sussidi erogati dalla regione che per la città di Positano sono stati di circa 1900 euro per l’intera comunità, per cui abbiamo fatto un bando con un cifra decisamente maggiore per aiutare le famiglie che ne hanno bisogno».