Positano ( Salerno ) Un appello a ritrovare un cellulare perso per strada nella perla della Costiera amalfitana ieri : “E’ stato smarrito un Iphone 6 plus con custodia rigida nera nel tratti di strada da Liparlati a via Corvo. Chi dovesse trovarlo può contattarmi al +39 3387962020 o al +39 3355952828.”