Positano. Si avvicinano le elezioni comunali e tra due settimane si conoscerà il nome del candidato sindaco

Positano. Ancora due settimane di attesa e poi si conoscerà il nome del candidato sindaco. Questa mattina abbiamo sentito il primo cittadino Michele De Lucia, presente alla cerimonia per il conferimento della Bandiera Blu. La data delle elezioni comunali si avvicina. Infatti il 20 e 21 settembre si andrà alle urne per eleggere il nuovo sindaco ed entro il prossimo 20 agosto dovranno essere presentate le liste. Non si esclude che il sindaco possa scegliere una data simbolica per Positano, anche dal punto di vista religioso, ovvero quella del 5 agosto. Il primo cittadino De Lucia dichiara: “Entro quella data potrebbe essere reso noto il nome dei candidato sindaco del nostro gruppo, nome che sarà scelto da tutti noi insieme per continuare un percorso che abbiamo portato avanti fino ad ora”. I due nomi più probabili sono quello dell’attuale vicesindaco Francesco Fusco e quello dell’Assessore all’ambiente Giuseppe Guida il quale afferma: “Potremmo essere anche in otto, cioè gli otto consiglieri che hanno portato avanti l’amministrazione comunale in questi anni. Quindi le più alte probabilità sono fra noi otto, poi si vedrà nel gruppo ‘L’Alba della Libertà’ chi potrà uscire e potrebbe essere anche una sorpresa”.