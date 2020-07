Positano, sette anni senza Titty la Camera, la vogliamo ricordare con il suo sorriso

POSITANO, TITTY LA CAMERA, UN 110 E LODE DA ORGOGLIO PER IL PAESE..

Maria La Camera, o Titty, come tutti la chiamano con affetto a Positano, ha raggiunto un risultato prestigioso laureandosi con 110 e lode in “Relazioni sociali e culturali nel Mediterraneo” all’ Università degli studi di Napoli l’Orientale con la tesi “Mediterraneo Terra d’ Esilio” con riguardo al caso di Positano in Costiera Amalfitana, nel periodo dal 1910 al 1950 quando la cittadina della costa d’ Amalfi è stata il “rifugio” dell’intellighenzia di mezza Europa, in particolare di quella russa e quella tedesca, in fuga da due dittature, di opposta ideologia ma con in comune la violenza e la repressione delle libertà. Uno studio straordinario, unico e meritevole, secondo noi, di pubblicazione. Titty ha portato avanti un lungo e laborioso lavoro certosino nell’archivio comunale, nelle biblioteche di mezza Campania, arricchendo questo lavoro con interviste straordinarie (come quella a Gianni Menichetti ultimo custode dell’oasi Vallone Porto minacciata da un intervento inutile quanto dannoso). Titty si è così dimostrata non solo preparata e intelligente, ma anche sensibile. E’ andata a fondo su personaggi di notevole interesse, quale Semenov, facendo scoperte uniche nel suo genere, reperendo testi di cui si era persa ogni traccia, e arrivando ai giorni nostri dando un segnale di speranza verso chi pensa che i giovani non abbiano a cuore le sorti del proprio paese e dimostrando come proprio dallo studio della storia, dalle radici del territorio, dalle proprie origini e rifacendosi ad esse si può avere una coscienza diversa e una speranza di riscatto per il futuro. E se queste sono le premesse a Titty non c’è bisogno di augurare un radioso futuro, che comunque gli auguriamo, lo ha già. Ha davanti praterie sterminate, il mondo, la forza e l’amore della famiglia, la mamma Angela Collina ed il padre Nino, che la sostiene e la ha sostenuta, la fortuna di aver indovinato la sua strada e di aver avuto la volontà, la bravura e la forza di seguirla. E dalla redazione di Positanonews non possiamo che fargli i nostri più sentiti auguri di cuore e sperare che a Positano ci siano tante altre Titty per un futuro migliore.

Michele Cinque

Una tesi che è stata un atto d’amore per la propria terra, in memoria di Titty l’Istituto turistico ‘Marini Gioia’ di Amalfi e la MSC, in accordo con la famiglia, hanno istituito un premio annuale per gli studenti più meritevoli.