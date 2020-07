Positano, sanificazione in via dei Mulini e Piazza Flavio Gioia -FOTO

Lavori di sanificazione e lavaggio delle strade a Positano. L’aveva annunciato il sindaco Michele De Lucia e ora sono stati portate avanti le procedure di sanificazione: si è partiti da Piazza Flavio Gioia e via Dei Mulini.

Ricordiamo che come la maggior parte degli altri virus, anche il coronavirus (SARS-CoV-2) si mantiene attivo sulle superfici, all’esterno degli organismi, per un certo periodo di tempo. I ricercatori stanno cercando di capire quanto duri questo periodo prima che il virus si degradi e non sia più pericoloso, ma finora non hanno trovato risposte definitive. Sulla base delle esperienze con altri coronavirus si è stimato che questi tipi di virus rimangano attivi fino a 48 ore, ma non si esclude che in alcune circostanze possano mantenersi attivi fino a 9 giorni. Molto dipende dalla superficie su cui si sono depositati, dalle condizioni ambientali e da eventuali agenti esterni. Ecco perché sono operazioni comunque di pubblica utilità.