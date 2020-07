Positano. Romanticismo, relax e tanto mare: che favola il resort Villa Tre Ville!

“Villa Tre Ville” di Positano è il primo complesso di ville hotel a 5 stelle di lusso sulla Costiera Amalfitana, dove la meticolosa attenzione ad ogni dettaglio, garantisce un meritato time out per rilassarsi e ricaricarsi in tutta sicurezza e nel totale rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Balconi privati, terrazze, giardini e piscine per bambini adornano le varie suite, oltre ai luoghi incantevoli lungo i percorsi del giardino che rendono l’ambiente perfetto per godersi una rinfrescante aria di mare. Le acque che bagnano la meravigliosa città verticale, infatti, da Villa Tre Ville si ha l’impressione di sfiorarle con un dito.

La filosofia di Villa Treville è di conservare l’atmosfera che induca gli ospiti a sfruttare al massimo tutti i servizi messi a disposizione, per sentirsi sempre a casa.

Anche il reparto gastronomico del resort è tra i migliori. La notizia del neo acquisto in cucina fu data dallo stesso staff circa un mese fa, quando ha annunciato con orgoglio la collaborazione culinaria e mixologica con il famoso 2 Michelin, chef Tonino Mellino, patron del ristorante Quattro Passi.

Info e Contatti:

Via Arienzo, 30 Positano