Il quartetto femminile “Harmoniae&Contrasti” nasce da un’idea di Marianna Meroni in collaborazione con Giusy Celentano (voce), Anna Velichko (violino), DόraSzabό (violoncello) e intende realizzare “Cover” di musica leggera, in particolare successi italiani ed internazionali, rielaborati e adattati per un singolare organico vocale/strumentale.

Negli arrangiamenti scritti e curati da Marianna Meroni, c’è sempre una ricerca per inventare e sperimentare nuove armonie e contrasti sonori, creando un continuo dialogo tra voce e strumenti.

Ognuna con la propria formazione in ambito classico e con le proprie esperienze, ha contribuito a dare professionalità all’interpretazione musicale con originalità ed eleganza.

Giusy Celentano di Positano, ha iniziato gli studi di canto sotto la guida di Maria Grazia Schiavo. Successivamente ha proseguito perfezionandosi con Maria Ercolano e con Daniele Zanfardino. Si è esibita come soprano solista in vari concerti per coro e orchestra e con diverse formazioni strumentali, collaborando anche con la “Nuova Orchestra Scarlatti” di Napoli.

Anna Velichko, di Odessa – Ucraina, è vincitrice di vari concorsi come violinista e ha tenuto numerosi concerti nell’ orchestra del “Teatro Statale Accademico di Opera e Balletto” di Odessa.

Ha al suo attivo molte collaborazioni con diverse orchestre, sia come solista che come primo violino.

Attualmente suona nell’orchestra del “Teatro Giuseppe Verdi” di Salerno, con l’orchestra di Sal Da Vinci, orchestra “Real Cappella” di Napoli; inoltre ha partecipato al “Festival Jazz” con l’orchestra “The Planets”; nel 2019 e 2020 ha suonato in RAI il “Concerto dell’Epifania”.

Dόra Szabό di Békéscsaba – Ungheria, ha al suo attivo numerose collaborazioni con varie orchestre; per diversi anni ha suonato con l’”Orchestra Filarmonica Italiana, con l’orchestra “Milano Classica” e con l’“Accademia delle Opere”.

Attualmente suona nell’orchestra del “Teatro Giuseppe Verdi” di Salerno e con la “Real Cappella” di Napoli.

E’ docente della classe di Violoncello presso il Liceo Musicale “F. Grandi“ di Sorrento.

Marianna Meroni, di Positano, svolge attività concertistica come clavicembalista e organista, collaborando con diverse orchestre in particolare con la “Nuova Orchestra Scarlatti” di Napoli e con varie ensembles barocche.

Ha preso parte ad una serie di manifestazioni organizzate da Roberto De Simone e si è esibita in varie trasmissioni televisive.

E’ docente delle classi di Clavicembalo e di Musica d’insieme presso il Liceo Musicale “Palizzi” di Napoli.

