Positano. Ricorso del Comune contro la Regione per l’annullamento della linea TPL. Il Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Lauretano, ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso contro la Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Taglialatela e Fabrizio Niceforo, nei confronti si Pintour s.c.ar.l., ACAMIR – Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture Reti, non costituita in giudizio, ANAS s.p.a., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del decreto dirigenziale n. 244 del 30.04.2020 emesso dalla Regione Campania, Dir. Gen. Mobilità, con cui è stata rilasciata alla Pintour autorizzazione TPL linea “Sorrento – Sant’Agnello – Piano di Sorrento – Positano”, nella parte relativa all’asse viario del Comune di Positano.

Qui l’allegato.