Positano, relax a Il San Pietro per Alessia Marcuzzi e Fabio Fazio

Secondo notizie giunte alla redazione di Positanonews, i due conduttori televisivi Alessia Marcuzzi e Fabio Fazio, starebbero soggiornando all'hotel Il San Pietro di Positano. Il conduttore di origini liguri, avrebbe quindi scelto l'albergo cinque stelle lusso della famiglia Cinque, per godersi un po' di relax lontano da Viale Mazzini e gli scontri avuto con i vertici Rai: dopo la riduzione dei compensi e l'adozione della "norma anti-Fazio", che impone il divieto al doppio ruolo di conduttore e produttore, costringendolo quasi alla rescissione con la propria casa di produzione l'Officina.

Stando alle indiscrezioni fornite da Il Messaggero, la Rai sarebbe comunque costretta a pagare Fazio, che ha ancora un anno di contratto. Per 56enne ci sarebbe comunque una chiamata da Franco Di Mare in Rai 3, per dirigere un nuovo format, visto che portare Che tempo che fa sulla terza rete, comporterebbe dei sacrifici dovuti all'imposizione di un tetto del 30% per i personaggi della stessa scuderia in un programma tv. Chissà che la Costa d'Amalfi non presenta addirittura un punto di partenza per limare un po' di dettagli con il direttore partenopeo.

Anche l'arrivo di Alessia Marcuzzi nella Divina, arriva proprio nel bel mezzo delle congetture messe in piedi dai rotocalchi rosa. Sembra infatti infiammare la notizia di un flirt tra la bella showgirl romana e il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, una bomba sganciata da Dagospia, sul possibile tradimento ai danni di Belen Rodriguez.

Visualizza questo post su Instagram 🐠 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 4 Lug 2020 alle ore 6:07 PDT

Il re del gossip Alfonso Signorini, ha parlato addirittura di crisi tra la 47enne e l'attuale marito Paolo Calabresi Marconi, con la Marcuzzi che si sarebbe separata temporaneamente per godersi le vacanze in compagnia dei figli. De Martino, che è stato a Capri in questi giorni, ha smentito queste fake news dichiarando nelle stories Instagram di aver sentito Alessia e Paolo: una dritta arriva poi anche dalla conduttrice, che sui social pubblica la foto di un libro di Woody Allen, dal titolo "A proposito di niente".