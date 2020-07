Positano. Questa mattina il ricorso al Tar, la Regione vuole un TPL nel Paese: la rabbia del sindaco. In seguito alla notizia secondo la quale la Regione Campania si sarebbe costituita contro il Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, e l’Anas per attivare nuove corse TPL che attraversano il Paese, Positanonews ha sentito le parole del sindaco Michele De Lucia, che ci ha espresso tutto il suo disappunto:

“E’ da qualche mese che abbiamo avuto la comunicazione da parte della Regione Campania che è stato rilasciato un nuovo TPL, che tra l’altro coinvolgeva anche l’interno del Paese, con soste all’interno del Paese, per cui ci siamo immediatamente opposti. E, tra l’altro, oggi c’è stata l’udienza al Tar dove, con mio sommo dispiacere, ho visto che insieme alla società in questione, si è sostituito a sostegno di questa autorizzazione anche la Regione Campania. Dall’altra parte c’era il Comune di Positano, per quanto riguarda le sue ragioni, e anche l’Anas, a sostegno del Comune nel rispetto delle ordinanze che sono state fatte sulla statale 163”.

In questo modo non solo non sarebbe rispettata l’ordinanza fatta dal Prefetto, ma sarebbero autorizzati anche i servizi interni. “Questo è un fatto molto grave. Chiaramente non c’è stata neanche una richiesta preventiva al Comune, un parere. Si è scelto un capolinea dove oggi vige una nuova regolamentazione. In quel posto vi sono tutta un’altra serie di servizi, per cui siamo in attesa e sempre fiduciosi che le ragioni ed il buonsenso prevalgano su altre cose”, ha affermato il sindaco.