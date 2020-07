Positano. Pulizia dei Fondali con tanti sub, transennamenti e controlli della polizia municipale in spiaggia . Poi la festa della Bandiera Blu

Positano. Pulizia dei Fondali con tanti sub, transennamenti e controlli della polizia municipale in spiaggia . Si comincia l’iniziativa patrocinata dal Comune di Positano, la quinta edizione di “Spiagge e fondali puliti – in ricordo di Roberto Lucibello”, una giornata di pulizia dei fondali promossa dalla “Positano Diving Center” presieduta da Aldo Apuzzo, con l’ausilio della Guardia Costiera e il supporto dell’Associazione “Macchia Mediterranea” e l’ausilio di alcune attività private, seguita da Positanonews . Sono tantissimi i sub accorsi per l’iniziativa . Più tardi si festeggerà la Bandiera Blu con le autorità sul molo, continuate a seguirci .