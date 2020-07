Positano protagonista di una puntata della trasmissione #iorestoinitalia – VIDEO

Positano protagonista di una puntata della trasmissione #iorestoinitalia, la Positano segreta con la travel couple Emanuela e Francesco.

E siamo al momento della ripresa dopo il Covid19.

Come emittente locale accreditata sul territorio lombardo abbiamo pensato di dare il nostro contributo al rilancio del turismo degli italiani in Italia.

Nasce da una nostra giovane collaboratrice ed è stata accolta con entusiasmo dalla nostra direzione, l’idea del programma #iorestoinitalia, un viaggio attraverso il nostro Paese alla scoperta di luoghi prevalentemente poco conosciuti ma caratterizzati da fascino, interesse artistico, splendidi panorami per vacanze all’insegna della serenità e in totale sicurezza.

Alcuni blogger molto conosciuti nel mondo travel racconteranno con parole e immagini le loro esperienze.

La trasmissione, della durata di circa 15 minuti, andrà in onda sui canali di Unica Lecco e Unica Sondrio e in diretta streaming sulla nostra pagina youtube Unica TV su cui resterà caricata per tutta la stagione estiva.

Inoltre sarà promossa anche sui canali social dei nostri travel blogger.

Vogliamo in questo modo raccontare la nostra Italia, supportare le strutture ricettive e i comuni, ma anche creare una sinergia tra il mezzo televisivo e i social, in particolare quelli più seguiti dai giovani.

Ma l’obiettivo è anche quello di dare spazio ai giovani talenti, di avere da loro spunti per essere sempre al passo con i tempi, e magari anche un passo avanti (!) grazie alle loro idee e alla loro creatività.

E vogliamo, con il nostro contributo, dire agli italiani che questa estate tutti noi possiamo scegliere di restare in Italia perché luoghi da scoprire ne abbiamo sempre tanti.

Una scelta quindi, ben lontana da un’idea di costrizione, di obbligo a non fare, ma orientata invece a valorizzare il nostro Paese.

La prima puntata di #iorestoinitalia andrà in onda venerdì 26 giugno alle ore 19.50 (Unica Lecco) e alle ore 20.00 (Unica Sondrio) e sarà replicata domenica 28 giugno.

A seguire altre nove puntate.

Quali luoghi visiteremo? Questo lo lasciamo al piacere della sorpresa.