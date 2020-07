Positano. Pronti per la celebrazione di Santa Magherita, protettrice di Fornillo. Il quartiere di Fornillo, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si prepara per la celebrazione di Santa Margherita, sua protettrice. Nel quartiere, che tiene la mantiene con grande cura, hanno già predisposto i fiori in Cappella.

Riportiamo il programma a partire da sabato 11 luglio, per terminare in data lunedì 20 luglio.

Sabato 11 luglio, alle ore 18,30 la novena; giovedì 16 luglio, alle ore 19,00 la Santa Messa; venerdì 17 e sabato 18 luglio, alle ore 18,30 continua la novena; domenica 19 luglio, alle ore 17,00 si terrà la novena, mentre alle ore 17,30 vi sarà l’esposizione e l’adorazione del Santissimo Sacramento, infine alle ore 19,00 i primi vespri della Festa e la Solenne Benedizione Eucaristica.

Lunedì 20 luglio alle ore 7,30 ed alle ore 19,00 le Sante Messe.

Nel rispetto delle direttive ricevute e in ottemperanza delle norme prudenziali che il periodo richiede, i posti in Chiesa sono 16. Il 20 luglio sarà possibile seguire la Messa delle 19,00 tramite megafono sulla piazzetta della Chiesa che può accogliere 20 persone in piedi, ci sarà anche la possibilità di posti a sedere nel rispetto del distanziamento sociale. Inoltre è obbligatorio l’uso della mascherina per partecipare a tutte le celebrazioni anche esternamente.