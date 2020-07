Positano/Praiano, potenziate le corse della navetta interna: ecco gli orari in vigore dall’11 luglio

La Mobility Amalfi Coast potenzia le corse della navetta interna, che collega Positano e la vicina Praiano, attraversando il centro del paese verticale e la frazione di Nocelle. Come si può vedere nei nuovi orari sotto, che entreranno in vigore domani 11 luglio fino al 30 settembre, sono state introdotte nuove corse soprattutto la sera.

“Noi non ci siamo mai fermati, ma continuiamo insieme a voi! A partire da sabato 11 luglio potenziamo ulteriormente il servizio pubblico fino a mezzanotte – annuncia l’azienda di trasporto pubblico su Facebook – Abbiamo deciso di prolungare il servizio con un pensiero particolare ai giovani per il rientro, alle loro famiglie e agli ospiti che hanno scelto Positano e Praiano per quest’estate…”