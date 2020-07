Positano-Praiano, forze dell’ordine evacuano la zona del crollo per la messa in sicurezza

Positano. Ancora aggiornamenti dopo il recente crollo dal costone roccioso verificatosi tra la località Laurito e Praiano. Sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine con i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, i Carabinieri e la Guardia Costiera hanno fatto evacuare via terra e via mare la zona della frana per intervenire e mettere in sicurezza l’area del crollo, che sicuramente sarà oggetto di verifiche nei prossimi giorni affinché non accada di nuovo anche se, ricordiamo, il luogo dell’accaduto è deserto e non vi sono stabilimenti balneari, dunque nessun danno a persone o cose.