Positano. Post contro il Music on the Rocks, la risposta di Peppe Russo. Nel gruppo Facebook “Problematiche Positano” è apparso un post contro il Music on the Rocks, famosissima discoteca di Positano, la perla della Costiera Amalfitana.

“Io mi chiedo… i concerti no, i tavoli distanziati, il disinfettante nei negozi, la scuola non si sa, che poi torna il Covid. Durante il lock down ci siamo lamentati delle consegne spesa a domicilio e adesso? Di queste ammucchiate in discoteca a Positano non facciamo fiato? Io qualche domanda me la faccio e voi?”, si legge. Al riguardi si è espresso Peppe Russo, del quale riportiamo la risposta di seguito.

Buongiorno, stavo leggendo un po’ tutti i commenti in questo post e apparentemente potrebbero essere giustificati se presentati in questo modo.

È giusto che spieghi le problematiche del nostro lavoro in questo momento storico.

Premesso che non è stato facile prendere la decisione di aprire una struttura come il music, solo dopo mesi di incontri e riunioni anche in Regione con il presidente De Luca si è giunti ad un protocollo che facesse ripartire le discoteche in sicurezza, protocollo che noi applichiamo con estrema rigidità, temperatura all’ingresso, tracciamento di tutti i clienti, tavoli distanziati e ove non ci sia il metro, barriere di plexiglas, segnaletica e dispenser disinfettanti ovunque e capienza ridotta, inoltre cosa non scritta nel protocollo, che allego, forniamo noi all’ingresso mascherine a tutti.

È facile commentare foto, molto più difficile è fare il nostro lavoro, chiedendo costantemente a tutti di far ricorso al buon senso e responsabilità personale, dove non c’è la possibilità del distanziamento interpersonale il cliente dovrebbe usare la mascherina fornita da noi. Possiamo fare tanto per prevenire ma abbiamo bisogno anche del vostro aiuto!!! Vi ricordo che c’è la mia famiglia, i miei figli nel locale, cerchiamo di fare la massima attenzione, ed è per questo motivo che siamo costantemente in contatto con le forze dell’ordine e la regione per essere pronti a qualsiasi evenienza.

Il music sta dando lavoro a circa 45 famiglie, abbiamo assunto tutti e buona parte sono famiglie di Positano.

Non mi piace parlare di altri, strutture che hanno preferito restare chiuse o dimezzare il personale, noi NO!!!

Faccio parte di una famiglia di imprenditori e come tale mi sono assunto un rischio enorme in un momento storico così difficile. Non voglio nessun premio ma almeno aiutatemi ad aiutare chi in questo momento sta lavorando.

Potevo restare chiuso… ho preferito rischiare.

Credetemi le aziende che hanno aperto quest’anno se sono brave e fortunate porteranno a casa un pareggio.

Lavoriamo solo il fine settimana e dobbiamo coprire 7 giorni ma va bene così… stiamo facendo ripartire pian piano un’economia che era ferma completamente, inoltre è nostro dovere morale dare continuità ad un gruppo di lavoro che per anni ha contribuito alla crescita delle nostre aziende è un sacrificio che abbiamo scelto di fare tutti insieme.

Quindi amici vi chiedo… prima di sparare nel vuoto, cercate di capire cosa c’è dietro a quello che tutti gli imprenditori e lavoratori stanno cercando di fare in quest’anno maledetto.