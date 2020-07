Positano. Perizia geologica e indagini sui fabbricati per la frana, nessuna interdizione per la viabilità. L’ufficio tecnico della perla della Costiera amalfitana al lavoro per la frana avvenuta al confine con Praiano. Ad una sola abitazione è stato interdetto l’accesso prudenzialmente dopo la relazione dei vigili del fuoco di Maiori con la Capitaneria di Porto di Amalfi. Dopo incontro con Genio Civile regione Campania e tecnici si studiano le possibili cause del movimento franoso, escluse le micro mine di Liparlati prostettate dal Consigliere M5S di Praiano si analizzano tutte le cause ricordando che dal 2003 l’area era già interdetta per il rischio e che ogni Nno vi sono piccoli movimenti franosi.

