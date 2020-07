Positano. Per la festa della Madonna delle Grazie a Montepertuso, il Vescovo Michele Fusco riporta la buona novella. C’è un ritorno che ci riscalda il cuore nella perla della Costiera amalfitana, quello del Vescovo Michele Fusco, da Sulmona ritorna in Costa d’ Amalfi in momenti particolarmente significativi , sappiamo che ha mostrato una grande umanità, dietro un incontro, un ritorno, c’è sempre una grande anima. Non parliamo di come complesse, ma semplici. La semplicità del bene e dell’umanità che è anche il profondo messaggio evangelico, quello dell’amore e della comprensione e compassione. Ora questa festa del 2 luglio, che Montepertuso attende sempre con ansia , è una delle più significative di sempre, dopo il coronavirus covid-19 , è un momento di grande ansia ed incertezza nel paese, un paese che vive fondamentalmente sul turismo che in Campania e in Italia è messo in ginocchio, ma non abbiate paura sembra dirci don Michele.. Superiamo le paure, le chiusure, apriamo il cuore alla comprensione, compassione e amore , affidiamoci a Dio e alla nostra Madonna, per chi non crede si affidi a qualche essere superiore, abbandoniamo le nostre ansie, sorridiamo al domani senza assilli, a ogni giorno basta il suo affanno, ce la faremo. Un ritorno a volte è un buon segno e così vogliamo interpretarlo con fiducia e ottimismo.