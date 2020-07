Positano. Per i 110 anni dall’arrivo della statua della Madonna del Carmelo a Nocelle il 16 luglio i canti di ringraziamento del coro.

In occasione dei 110 anni dall’arrivo della statua della Madonna del Carmelo a Nocelle, gli organizzatori dell’evento hanno pubblicato il seguente post:

Iniziamo oggi la novena di preghiera in preparazione alla festa, con il ricordo di un avvenimento importante: quest’anno infatti, ricorrono i 110 anni dall’arrivo della venerata statua della Madonna del Carmelo a Nocelle; sembra ieri che la nostra comunità, unita a tanti altri devoti, ripercorrendo le varie tappe della Sua venuta, ha celebrato solennemente il primo Centenario (1910 – 2010) lodando Dio, e ricordando con gioia il giorno in cui la Vergine del Carmelo giunse a Nocelle.

Non avremmo mai immaginato di dover scrivere questo post, purtroppo questo nemico invisibile ci costringe a rimandare i tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, un sentito pensiero va a coloro che questo virus lo hanno combattuto e lo stanno tutt’ora combattendo, gli siamo vicini, con il silenzio e la preghiera. Siamo consapevoli che esistono problemi molto più gravi e seri da affrontare in questo momento, ma questo non ci impedisce comunque di essere rattristati per non poter celebrare come di consueto la Madre di Dio. Perché per noi la festa della Madonna non è un evento qualunque, ma è una parte di noi, è condivisione, è rendimento di grazie!

Ma sappiamo bene che quando la strada è più buia, quando le avversità della vita ci attanagliano, proprio allora, la Madonna ci viene in aiuto e ci sostiene, rischiarando il nostro sentiero, e siamo sicuri che, anche con l’aiuto di Maria, molto presto questa emergenza sanitaria, sociale ed economica si normalizzerà e torneremo ad abbracciarci spensierati lasciandoci alle spalle questo brutto periodo, non dimenticandolo del tutto, ma facendo tesoro di questa travagliata vicenda per affrontare l’avvenire con uno spirito rinnovato e migliore.

Intanto, affiorano alla mente le immagini che ci hanno accompagnato nelle feste degli anni passati: i profumi, i suoni, le melodie, i colori… tutto rivolto verso di Lei, tutto espressione della nostra devozione a Lei, nostra Regina e protettrice.

Fortunatamente la tecnologia ci aiuta a condividere la preghiera e la nostra devozione a Maria Vergine del Carmelo.

Continuate dunque a seguire e far conoscere la nostra pagina Facebook: proseguiremo col pubblicare i nostri post e, ci impegneremo, possibilmente, a trasmettere i riti liturgici legati alle celebrazioni in onore della nostra amata Madonna del Carmine protettrice dei Nocellesi vicini e lontani.

Grazie di cuore a tutti voi cari amici e devoti!

Inoltre, Massimo Capodanno, proprio in occasione di questa festa prevista a Positano, in Costiera Amalfitana, nella frazione di Nocelle, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Alla prossima festa dedicata alla madonna del Carmine, nella frazione montana di Nocelle, non ci sarà la rituale FESTA. Niente Botti ne le bancarelle. Sempre a causa del Covid 19.

Ci saranno le messe in piazza S. Croce. ore 11.oo e 20.oo un altra alla vigilia ore 20.00. Al termine della messa del 16 luglio il coro di Nocelle intratterrà i fedeli con canti di ringraziamento alla Madonna”.