Positano, per Ed Westwick pranzo a Villa TreVille: soggiorno romantico in Costiera con Tamara Francesconi

Soggiorno romantico in Costiera Amalfitana per Ed Westwick e Tamara Francesconi. La bella modella sudafricana mantiene le promesse sul suo ritorno a Positano, infatti dai social settimana scorsa aveva già “prenotato” da Chez Black. Momenti di svago e relax sono pubblicati sul profilo Instagram della procace 24enne, che ha condiviso con i suoi 196mila follower bellissime stories dal Sirenuse, con immagini mozzafiato sulla caratteristica cupola maiolicata della Chiesa Madre.

Leggi anche VIP A Positano Chez Black aspetta la modella sudafricana Tamara Francesconi

Tamara ha inoltre postato anche una foto con l’attore britannico, Ed Westwick, che ha svoltato in TV con Gossip Girl, interpretando il ruolo di Chuck Bass. Quest’oggi la coppia è stata accolta a Villa TreVille per un delizioso pranzo nell’esclusiva dimora, che fu del regista Franco Zeffirelli, dopo aver lasciato il molo a bordo di un imbarcazione. Nel primo pomeriggio hanno poi raggiunto il mega panfilo Symphony, appartenente alla proprietà di Louis Vuitton.

Manco a dirlo, Tamara Francesconi è ormai una top model affermata a livello internazionale, rappresentata da agenzie prestigiose come Zone Models (a Londra) e Wilhelmina Models (a Mannhattan). Vive e lavora ormai da anni negli Stati Uniti, tra New York e Los Angeles, dove ha conosciuto l’attuale fidanzato Ed nell’ottobre 2019. Con circa 7 milioni di follower su Instagram, il 33enne londinese è sia attore che cantante, ed ha fatto la sua prima apparizione su grande schermo nel 2006, in “Children of Men”.

Oltre a Gossip Girl, Westwick ha partecipato a progetti come “Son of Rambow”, “S. Darko”, “J. Edgar”, “Romeo e Juliet”, “Chalet Girl”, “Bone in the Throat” e “Freaks of Nature”. Tra gli ultimi lavori del britannico c’è White Gold, una serie comica che viene trasmessa sulla BBC Two, in cui l’attore interpreta il personaggio principale di Vincent Swan.