Positano, parla il vice sindaco Francesco Fusco: “Politica? Mancano i giovani. Presto assemblea” – ESCLUSIVA

Continua il nostro lavoro di sondaggio per quanto riguarda le prossime elezioni a Positano. Cerchiamo di indagare sempre più a fondo, di comprendere quali saranno i veri protagonisti della prossima tornata elettorale. Abbiamo ascoltato l’attuale vice sindaco Francesco Fusco, il quale è sicuramente tra i possibili candidati. Quest’ultimo ha chiaramente espresso il suo desiderio di vedere dei giovani protagonisti nella politica locale.

“Ho chiesto l’assemblea da oltre un anno, aspetto che si faccia per confrontarci e capire il futuro del paese, cercando di prepararci alla competizione elettorale quanto prima -ha affermato in esclusiva a Positanonews– Sarebbe stato auspicabile fare quest’assemblea qualche tempo fa, per evitare possibili ritorni dal passato.

La politica positanese sembra fatta sempre degli stessi nomi, mi dispiace che non si vedano i giovani, i quali rappresentano sicuramente delle belle risorse di Positano ed è un peccato non riescano ad essere protagonisti, non riescano a venire fuori. Per quanto riguarda gli eventi, ci stiamo organizzando col sindaco De Lucia per cercare di portare avanti manifestazioni e soprattutto la destagionalizzazione, cosa molto difficile ma fondamentale. Siamo grati a tutti gli imprenditori e alle attività che hanno deciso di aprire”.