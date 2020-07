Positano. Nessun caso di Coronavirus tra lo staff del Music on the Rocks: arrivano le rassicurazioni. Con grande dispiacere riscontro che ancora una volta la cattiveria non ha limiti – si legge in un comunicato diffuso proprio dal proprietario della nota discoteca Music on the Rocks di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, costretto a smentire voci infondate -. Da qualche giorno circola negli ambienti positanesi una voce di due ipotetici casi di Covid tra lo staff del Music. Posso garantire di persona che questa notizia è falsa! Tutti i nostri dipendenti godono di ottima salute e seguono attentamente il protocollo firmato dal Presidente De Luca.

Ci tenevo personalmente a rassicurare tutta la nostra popolazione che è un’illazione non vera!

Oggi stesso ho deciso di fare una denuncia contro ignoti per tutelare l’azienda di famiglia. Questo è un anno difficile per tutti, aiutateci a portare a termine un progetto che coinvolge molte famiglie, Positano e tutti quelli che amano il Music on the Rocks che con tutte le difficoltà continuano a seguirci.

Ricordiamo che diffondere voci del genere è gravissimo, sia per procurato allarme, quanto per danno economico e d’immagine ad un paese che mai ha avuto un caso di Covid-19 e che è sempre sottoposto a controlli serrati.