Positano, Music On the Rocks: questa sera Anfisa Letyago alla consolle

Si concluderà oggi, giovedì 23 luglio a Positano, presso Music On The Rocks, con Anfisa Letyago, l’itinerario di TIMELESS – L’Italia attraverso un viaggio musicale, il tour di dj set che gli organizzatori del NAMELESS MUSIC FESTIVAL, tra i più importanti eventi di musica elettronica e non solo a livello nazionale e internazionale, hanno inaugurato venerdì 03 luglio, uno show in streaming diviso in 7 tappe che ha toccato alcuni dei luoghi simbolo della storia della cultura italiana. Ogni dj set è stato trasmesso sulla pagina Facebook del Festival alle 19:00 e caricato in seguito sul canale YouTube.

La prima tappa si è tenuta venerdì 03 luglio a Varenna (LC), presso Villa Cipressi, e ha avuto come protagonisti Merk & Kremont. Martedì 7 luglio, la consolle si è spostata al Museo Egizio di Torino con Edmmaro, per poi giungere giovedì 9 luglio a Milano, dove Crookers, uno dei nomi più importanti della scena hip hop internazionale, ha scosso Piazza Duomo trasmettendo tutta l’energia della sua musica. La quarta tappa ha invece avuto luogo martedì 14 luglio a Venezia, sulla terrazza panoramica della Collezione Peggy Guggenheim: per l’occasione, Benny Benassi, punto di riferimento per la musica elettronica nel mondo, ha regalato al pubblico uno show imperdibile, impreziosito da una location suggestiva e all’avanguardia. Il viaggio di TIMELESS è proseguito giovedì 16 luglio a Bologna, presso i Bagni di Mario, con l’esibizione del dj e produttore discografico Rudeejay. Il fascino della Città Eterna, invece, impreziosirà l’esibizione di Claudio Coccoluto, tra i più apprezzati dj a livello nazionale e non solo, che si terrà martedì 21 luglio a Roma, presso la Terrazza Molinari. Il gran finale è previsto per giovedì 23 luglio a Positano, presso Music on the Rocks. I colori della costiera amalfitana faranno da sfondo all’incredibile esibizione della talentuosa dj siberiana Anfisa Letyago, che con la sua musica regalerà al tour una conclusione di tutto rispetto. Ghiaccio bollente. Lì dov’è nata, a Mirnyj nella Repubblica autonoma della Jacuzia, l’inverno fa talmente freddo che a volte le parole si gelano appena uscite di bocca e cadono sulla neve sotto forma di minuscoli ghiaccioli. Il «sussurro delle stelle«, lo chiamano i locali. Ma ai mormorii glaciali del grande vuoto siberiano Anfisa Letyago preferisce la sua consolle e l’aria elettrica del «Nameless Music Festival».