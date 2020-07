Positano, Music On the Rocks: nessuna esibizione di Anfisa Letyago che ha già girato il video musicale

La nota discoteca positanese ospiterà l'ultima tappa del NAMELESS MUSIC FESTIVAL

Positano ( Salerno ). Music On the Rocks: nessuna esibizione di Anfisa Letyago che ha già girato il video musicale nella perla della Costiera amalfitana, a chiarire il CEO del Music on the Rocks / Rada Peppe Russo . La discoteca di mare fra le più belle del mondo , sogno di tanti, col meraviglioso ristorante “Rada” , sta funzionando solo in maniera estremamente restrittiva, secondo le misure del Covid, sul corriere della sera e tutti i giornali con un comunicato si è scritto che “Giovedì 23 luglio a Positano, presso Music On The Rocks, con Anfisa Letyago, l’itinerario di TIMELESS – L’Italia attraverso un viaggio musicale, il tour di dj set che gli organizzatori del NAMELESS MUSIC FESTIVAL, tra i più importanti eventi di musica elettronica e non solo a livello nazionale e internazionale, hanno inaugurato venerdì 03 luglio, uno show in streaming diviso in 7 tappe che ha toccato alcuni dei luoghi simbolo della storia della cultura italiana. Ogni dj set è stato trasmesso sulla pagina Facebook del Festival alle 19:00 e caricato in seguito sul canale YouTube.