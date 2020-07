Positano. Miriana Cinque una laurea in nome del nonno “Zorro”

Positano ( Salerno ) . Una perla, nella perla della Costiera amalfitana. Da oggi abbiamo una nuova dottoressa, una laurea in nome di “zorro”, nonno Antonio , scomparso proprio di recente . “Gli attori del processo edilizio per la sicurezza dei cantieri” è il titolo della tesi in Organizzazione del Cantiere con cui Miriana Cinque di Positano ha conseguito nel pomeriggio di oggi la Laurea triennale in Ingegneria Edile all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

A Miriana gli auguri della redazione di Positanonews per questo brillante risultato, nonno “zorro” da lassù ti guarda con soddisfazione . Ad Maiora