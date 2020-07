Positano. Mamma e figlio salgono a bordo del bus della linea interna senza indossare le mascherine di protezione, scatta la protesta

Positano. Oggi pomeriggio una mamma ed un figlio della provincia di Napoli sono saliti a bordo del bus della linea interna senza indossare le mascherine di protezione. Immediatamente è scattata la protesta di un positanese che si trovava sul mezzo di trasporto e che indossava regolarmente il dispositivo di protezione. La coppia ha potuto proseguire il viaggio grazie alla generosità di un cittadino positanese che ha fornito loro le mascherine. C’è da sottolineare la serietà di tutti i positanesi, attenti al rispetto delle misure di sicurezza indispensabili per il contrasto del contagio da Coronavirus. E cogliamo l’occasione per ribadire la necessità di rispettare tutte le norme, mantenendo la distanza di sicurezza ed indossando la mascherina di protezione sui mezzi di trasporto, nei luoghi chiusi ed anche all’aperto qualora vi fosse la presenza di numerose persone. Cerchiamo di fare ognuno la nostra parte con responsabilità affinché l’emergenza sanitaria possa essere mantenuta sotto controllo, tutelando noi stessi, gli altri ed il nostro paese. Non abbassiamo la guardia e non abbiamo paura di segnalare eventuali comportamenti non conformi alle norme di sicurezza.