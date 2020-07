Positano, l’incontro con l’Ambasciatore della Tunisia Moez Sinaoui: grandi novità per il turismo

Positano, Costiera amalfitana. Questa mattina la città verticale ha avuto l’onore di ospitare l’Ambasciatore della Tunisia in Italia, Moez Sinaoui. Positanonews documenta in esclusiva l’incontro dell’Ambasciatore con il sindaco di Positano Michele De Lucia e il vicesindaco Francesco Fusco.

L’Ambasciatore Sinaoui annuncia grandi novità in arrivo tra Sidi Bou Said e Positano: “Questa visita per me è naturale. Vengo con il cappello di Ambasciatore della Tunisia e cappello di un figlio di Sidi Bou Said, un paesino che somiglia molto a Positano. Un paesino di fama internazionale come Positano. Con il signor sindaco stiamo cercando di creare una dinamica di gemellaggio fra Positano e Sidi Bou Said. Oggi faremo il primo passo e credo che tra poche settimane faremo passi avanti per concretizzare questa nuova cooperazione.”

“Questo è un incontro che unisce il Mediterraneo, il nostro mare eccezionale come le due località che stiamo mettendo assieme stamattina – ha detto il sindaco Michele De Lucia. Ci sono tante analogie tra noi e Sidi Bou Said. Noi siamo orgogliosi di questa giornata perché possiamo davvero mettere le basi affinché ci sia un canale diretto tra queste due cittadine che legano non solo il turismo ma la gastronomia, gli agrumi, il vino, l’olio. Non vogliamo svelare stamattina tutti i dettagli ma sicuramente l’arte sarà una delle cose principali con la pittura e la danza che la faranno da padrona anche in questa occasione. Siamo felici di iniziare questo percorso di unione del Mediterraneo – conclude”.

Alcune curiosità su Sidi Bou Said

Sidi Bou Said è una città situata nel nord della Tunisia, a poco meno di 20 km a nord-est della capitale Tunisi. La città prende il nome da una figura religiosa musulmana che visse in questa città, Abou Said ibn Khalef ibn Yahia Ettamini el Beji. La città è un’interessante attrazione turistica, conosciuta per l’intenso utilizzo dei colori blu e bianco ovunque in città.

Il periodo migliore per visitarla è inizio autunno o in primavera (marzo-inizio aprile o fine ottobre-novembre), prima che l’assalto dei gruppi di turisti abbia inizio, quando si può ancora camminare da soli per le strade strette, intorno bianco-blu case tradizionali, godendo della vista in santa pace. Se siete lì durante i mesi estivi, si consiglia di visitare non solo la stracolma e turistica strada principale, ma anche le parti interne più vuote del quartiere. È praticamente vuota nelle ore diurne durante il Ramadan.