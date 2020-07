Positano, lavori alla rete idrica: il 20 luglio interruzione del servizio

Positano, Costiera amalfitana. L’amministrazione comunale, tramite annuncio sui social, condivide l’avviso di Ausino che ha in programma l’interruzione del servizio idrico per il giorno lunedì 20 luglio dalle ore 9:00 alle 12:00 a causa dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di distribuzione in via S. Croce. La sospensione del servizio avverrà nelle seguenti zone: Zona Liparlati, Via Santa Croce, Via Stefan Andress, Via G. Marconi Villa Fiorentino.

Di seguito l’avviso integrale: