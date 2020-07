Positano. Laurea in Ingegneria Aereo Spaziale per Antonio Cinque, già contattato per stage a Palo Bajo. Una bellissima notizia nella perla della Costiera amalfitana che ci rende felici in modo particolare . Antonio Cinque si è laureato in ingegneria aereo spaziale con 105 su 110 all’Università Federico II di Napoli ed è già stato contattato dall entourage di Ellon Musk per uno stage di 4 mesi a Palo Bajo in California per la progettazione di insediamenti umani su Marte. Davvero tanti auguri da Positanonews Antonio, orgoglio di Fornillo