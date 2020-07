Positano, anche l’attaccante della Roma Edin Dzeko sceglie “Lo Scrigno di Brunella” – FOTO

Anche l’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha deciso di passare alcuni giorni di relax a Positano. Questo ha fatto visita al negozio d’abbigliamento “Lo Scrigno di Brunella”. Ancora una volta personaggi noti dello sport scelgono la Costiera Amalfitana per le loro vacanze.

Continua il successo della storica boutique positanese, che è approdata alcuni mesi fa anche a Firenze. Si tratta di un piccolo gioiello positanese che riesce a garantire un certosino controllo della qualità dei prodotti, realizzati dalle mani esperte di disegnatori, tecnici e modellisti, capaci di sviluppare idee ed emozioni che rimandano alla tradizione della dolce vita degli anni ‘60, ma sempre riproposte rispettando i trend del momento.

Il carattere e il calore tipici della gestione familiare hanno affascinato Ursula Andress, Zeffirelli ed ora affascinano star del calibro di Zucchero, Eleonora Brigliadori ed Enrica Bonaccorti. Ma non solo le caratteristiche umane sono degne di nota. Le lavorazioni e la qualità dei prodotti utilizzati fanno sì che si possa parlare di un’azienda al top: una realtà aziendale che è rigorosamente del tutto Made in Italy, che affida il proprio processo di produzione al territorio.

Ricordiamo che, con 58 reti siglate in 107 presenze, Dzeko è il miglior realizzatore di sempre nonché primatista di presenze della Bosnia ed Erzegovina. Assieme a Cristiano Ronaldo è, inoltre, l’unico giocatore ad aver siglato almeno 50 reti in tre dei cinque principali campionati europei (nel suo caso Bundesliga, Premier League e Serie A), rispettivamente con Wolfsburg, Manchester City e Roma. Soprannominato Il cigno di Sarajevo, è un centravanti completo che ha nella prestanza fisica e nel gioco aereo le sue doti migliori Ottimo realizzatore, capace di creare spazi in area di rigore per servire i compagni, possiede tecnica, velocità e visione di gioco; a ciò unisce un potente tiro da fuori e la capacità di calciare con entrambi i piedi.