Positano, l’Asilo Luigi Rossi riparte in tutta sicurezza: iscrizioni entro il 20 luglio

La Fondazione Asilo Infantile Luigi Rossi di Positano, stante i vari D.P.C.M. tendenti al contenimento del propagarsi di CORONAVIRUS COVID 19, sollecita i genitori dei bambini che intendano far frequentare il prestigioso Asilo di Positano, ad affrettarsi a confermare ovvero ad iscrivere i propri figli per l’anno scolastico 2020/2021 entro il 20 luglio c.a.

Ciò è indispensabile per conoscere con esattezza il numero di bambini che vorranno frequentare la struttura per la più esatta applicazione delle varie normative da rispettare sia per la scuola dell’infanzia quanto per la Sezione Primavera.

A tal proposito si ricorda che potranno frequentare la Sezione Primavera i bambini che hanno compiuto il 18 ° mese entro il 15 settembre 2020, mentre per la Sezione Infanzia, coloro i quali compiranno 3 anni entro il 30.04.2021.

Ove dovesse esserci bisogno di portare a scuola bambini di età inferiore ai 18 mesi potrà essere esaminata tale possibilità caso per caso.

Dalla sede della Fondazione 14.07.2020

Il Presidente Giovanni Fusco